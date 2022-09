Apple: ecco gli iPhone che non saranno più in vendita da oggi

Stando a quanto apprendiamo in queste ore, dopo il debutto dei nuovi iPhone 14, sembra che Apple abbia tolto dal suo listino diversi ottimi melafonini. Certo, sono ancora validi se li trovate online su store come eBay o Amazon, ma sul sito ufficiale dell’azienda non saranno più presenti.

iPhone: ecco quelli che Apple “ha fatto fuori”

L’OEM di Cupertino ha appena interrotto la produzione di iPhone 12 mini, il primo terminale da 5,4″ che ha lanciato dopo tanti anni, iPhone 11, il 13 Pro e il 13 Pro Max. Non pensate che non siano smartphone eccellenti, anzi, ma la società li ha dovuti eliminare per un problema di “identità”.

Dopo il lancio dei nuovi modelli, è inevitabile che altri vengano messi “nel dimenticatoio” per le società. Nel mercato dell’usato invece, sono ancora appetibili e se li trovate nuovi a poco o ricondizionati in perfetto stato, comprateli subito, senza pensarci. Un esempio? iPhone 12 a 749,00€: imperdibile.

Come sempre, i Pro dell’anno precedente sono stati “fatti fuori” visto che ci sono i nuovi, ma vi assicuriamo che sono smartphone fantastici su tutti i punti di vista.

Ricordiamo che la gamma Pro del 2021 ha introdotto il display LTPO a 120 Hz, le tre fotocamere avanzate con Cinema Mode, l’autonomia super performante e molto altro ancora.

iPhone 11 però… un po’ ci piange il cuore: è stato il primo prodotto della mela con una dual lens composta da un’ultrawide e una wide, il primo con 4 GB di RAM e ricarica veloce da 18W.

Vediamo tutti i telefoni presenti in listino oggi:

iPhone SE (2022), iPhone 12, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Se ci fate caso, sono tutti device 5G. Non ci sono più articoli “4G only” presenti nel listino della società. Curioso, vero? Ad ogni modo, non disperate: se ne avete uno di questi “abbandonati”, non dovete preoccuparvi. I vecchi melafonini saranno aggiornati per anni e anni.

