Apple EarPods immancabili se non riesci a dire ADDIO al cavo (14€)

Gli auricolari Bluetooth hanno colonizzato e conquistato la stragrande dei consumatori ma ei, non c’è niente di male se a te non piacciono. Se ami le cuffiette con cavo hai tutto il diritto di acquistarle e se hai un iPhone allora non puoi fare a meno delle Apple EarPods.

Semplicissime quanto comode, le indossi e non ne fai più a meno. Visto che sono in promozione su Amazon non te le fare scappare, collegati e acquistale ad appena 14€ con lo sconto del 21%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Apple EarPods, le immancabili cuffiette con cavo

Una volta le trovavi in confezione ed il mondo era più bello. Ora le devi acquistare a parte ma almeno hai la fortuna di trovarle in sconto. Le Apple EarPods sono le cuffiette che hai sempre visto ovunque. Inconfondibili con il loro colore bianco, le colleghi direttamente al tuo iPhone mediante il connettore Lightning ed entrano in funzione.

È vero, se sei amante della libertà di movimento vieni un po’ condizionato ma è pur sempre constatabile che abbiamo vissuto per anni con le cuffie con cavo e siamo ancora qua. Sai cosa? Se sei un po’ distratto e non ricordi dove metti le cose o non vuoi essere annoiato dalle ricariche continue, questa soluzione non può che fare al caso tuo.

Senza autonomia perchè funzionano sempre e comunque hanno anche un telecomando con microfono per poter parlare al telefono, registrare note vocali e non solo perchè puoi anche gestire la riproduzione.

Quindi, che fai? Se vuoi approfittarne porta subito a casa le tue Apple EarPods a soli 14€ con lo sconto in corso su Amazon. Apri la pagina e aggiungile al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.