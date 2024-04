Apple EarPods con USB Type-C: costano POCHISSIMO

Oggi vogliamo parlarti di un paio di auricolari cablati della che sono affidabili, potenti, offrono una qualità acustica degna di nota, un sound definito e chiaro e non dovrai neanche spendere una fortuna. Pensa, saranno tuoi con soli 16,49€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie agli sconti folli di Amazon. Ci riferiamo alle Apple EarPods e il modello in questione ha la porta di ricarica USB Type-C.

Apple EarPods: ecco perché comprarli

Partiamo dal principio: hanno un costo veramente irrisorio. Di fatto saranno vostri con meno di 17€ e ciò è incredibile. Nonostante questo, sono in grado di offrire un suono sorprendentemente chiaro e ben bilanciato. I driver di bordo permettono di farti godere di bassi profondi, medi chiari e alti nitidi. Insomma, potrai utilizzarli per qualsiasi cosa, anche per lavorare o per ascoltare musica o, perché no, anche per fare editing video. Il design è ergonomico e si adatta comodamente alla forma delle orecchie. Questo non solo garantisce un comfort duraturo nel tempo ma fa sì che siano comode anche durante lunghe sessioni d’ascolto. Ad ogni modo, Apple è un brand sinonimo di qualità e affidabilità; questi EarPods sono costruiti con materiali di alta qualità e sono progettati per resistere all’usura quotidiana e offrire prestazioni costanti nel tempo. Hanno un pratico telecomando integrato sul filo che ti consente di regolare il volume, controllare la riproduzione della musica e rispondere alle chiamate con semplicità. Inoltre, sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi Apple o prodotti Android visto che hanno il connettore USB Type-C.

Hanno un prezzo incredibilmente conveniente di 16,49€ su Amazon, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese; non lasciarteli sfuggire anche perché costano poco ma offrono tanto. La consegna è celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.