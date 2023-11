Apple EarPods: a meno di 19€ sono da comprare IMMEDIATAMENTE

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari cablati veramente strepitosi, in grado di unire qualità audio eccellente, comodità e un prezzo conveniente. Ci riferiamo, ovviamente, agli EarPods di Apple che, su Amazon, potete portarli a casa al prezzo sensazionale di soli 18,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Sono in grado di offrire un’esperienza di ascolto di qualità senza compromessi e con il noto portale di e-commerce americano avrete tanti ulteriori vantaggi al seguito.

C’è la consegna celere presso il vostro domicilio, in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, ma non solo. Ci si può far spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Non di meno, potrete perfino godere di un anno di garanzia con il costruttore o di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Apple EarPods: auricolari top dal prezzo low-cost

Gli EarPods di Apple sono in grado di offrire un audio nitido e bilanciato, permettendovi di godere appieno della vostra musica, dei podcast e non solo La qualità del suono è impeccabile e grazie al cavo integrato non avrete lag di alcun tipo con ciò che starete guardando. Sono ottimi anche per il gaming, tra l’altro.

Hanno un design ergonomico progettato per adattarsi comodamente all’orecchio, e offrono una vestibilità sicura e stabile. Non di meno, sono dotati di comandi integrati che vi permetteranno di regolare il volume, controllare la riproduzione audio e rispondere alle chiamate senza dover estrarre il telefono dalla tasca. C’è anche il microfono integrato. Sono altresì compatibili con una vasta gamma di dispositivi, dai terminali iOS agli Android e a molte altre piattaforme audio, anche perché hanno l’attacco USB Type-C. Con un prezzo di soli 18,90€ non potete proprio lasciarveli sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.