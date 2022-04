Apple è una delle aziende più influenti di sempre

Apple è stata inserita, ancora una volta, nell'elenco delle aziende più influenti di tutti i tempi. A riportarlo, è il giornale Time. Dopo aver fatto grandi passi in avanti nel mondo della privacy, la compagnia di Cupertino è stata acclamata nuovamente come una delle regine delle compagnie mondiali.

Quest'anno, l'elenco rappresenta “una serie diversificata di 100 aziende che aiutano a tracciare un percorso essenziale da seguire“. Il brand di Tim Cook fa parte di una cerchia di “titani” che “mostra i muscoli” insieme a Microsoft, Amazon e molti altri.

Perché Apple è una delle aziende più influenti del 2022?

Il giornale Time spiega perché ha nominato Apple come un “titano” nel mondo della tecnologia mobile e perché è una delle aziende più influenti del 2022.

Lo scorso anno, il CEO Cook ha sostenuto la privacy dei consumatori attraverso la trasparenza del tracciamento delle app (ATT); per questo motivo, il giornale afferma che la compagnia ha fatto un “passo importante” per quanto riguarda la privacy degli utenti.

Il tracciamento delle app permette agli utenti di iPhone di impedire alle società pubblicitarie di monitorare il loro utilizzo degli annunci: gli utenti hanno la possibilità di consentire o disattivare tutto ciò che vogliono, ma si scopre che la maggior parte delle persone decide di rinunciare. L'obiettivo delle aziende di terze parti è indirizzare al meglio gli annunci ai consumatori.

Anche Meta (Facebook, ndr) è stato un famigerato obiettore di ATT, poiché secondo Zuckerberg, questo non solo danneggia i propri profitti che derivano dalle pubblicità, ma anche quelli delle piccole compagnie. A causa dell'ATT della mela, l'azienda ha dichiarato che subirà una perdita di circa 10 miliardi di dollari.

Sono in molti ad opporsi alla trasparenza del tracking delle app perché questo sottolinea quanto immenso potere ha l'OEM di Cupertino sul resto delle società.

Per chi non lo sapesse, Apple è entrata nell'elenco delle aziende più influenti di tutti i tempi nel 2021, dopo che ha raddoppiato molti dei suoi gadget di punta e dopo che ha fatto passi da gigante in un contesto pandemico.