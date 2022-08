Apple e Samsung si contendono il mercato nonostante la crisi

Sembra che le vendite di Apple e Samsung stiano continuando a crescere in Nord America mentre il mercato della telefonia registra una profonda flessione e crisi delle spedizioni. Il report fa riferimento al secondo trimestre dell’anno.

Oramai sembra che la richiesta di smartphone si stia riducendo drasticamente; anche il più forte dei brand sta subendo gli effetti della crisi, anche se si evince che il mercato in generale stia assistendo ad una riduzione delle vendite pari al 6% sul fatturato totale. Complessivamente le spedizioni pare che siano calate a 35,4 milioni di pezzi nella seconda parte dell’anno corrente, anche se la mela e il colosso sudcoreano pare che abbiano comunque registrato una crescita aumentando la loro quota di mercato.

Apple e Samsung si contendono il mercato

Come si osserva da un recente rapporto di Canalys sembra che Apple sia stata la società che ha fornito il maggior contributo al settore, crescendo di un 3% rispetto al passato. Al momento questi dati fanno riferimento alla solo regione statunitense per gli ultimi tre trimestri. Sembra che iPhone 13 sia stato il game changer di questo periodo e che abbia conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie alle sue performance e alle sue prestazioni. Samsung invece ha venduto bene grazie alla crescente richiesta di Galaxy S22 e Galaxy A (A52s, in particolar modo).

Riportiamo le parole di Runar Bjørhovde, analista di ricerca di Canalys:

Dopo una performance rapidamente recuperata nel 2021, la marea è cambiata nel mercato degli smartphone nordamericano. Una combinazione di alta inflazione, calo della fiducia dei consumatori e rallentamento economico sta riducendo la domanda in Nord America, che in precedenza era il mercato più resiliente del mondo. I fornitori stanno rispondendo rapidamente al calo della domanda e si stanno concentrando sulla riduzione del rischio di eccesso di offerta mentre si preparano per i nuovi lanci nella seconda metà del 2022. La maggior parte dei migliori fornitori ha abbinato le proprie spedizioni dal secondo trimestre del 2021 e la diminuzione del volume è stata causata dal divario lasciato da LG rimanendo in parte insoddisfatto.

Se volete acquistare il telefono più venduto dell’ultimo periodo, iPhone 13, con memoria da 128 GB e in colorazione Galassia, sappiate che si trova su Amazon a 890,20€.

