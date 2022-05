Apple è davvero al lavoro sul primo iPhone pieghevole

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple potrebbe davvero costruire un iPhone pieghevole, dopotutto. Intanto, si dice che abbia appena iniziato lo sviluppo del pannello OLED destinato al suo ipotetico foldable.

Sappiamo che la mela ha dato il via alla costruzione di uno speciale schermo con tecnologia OLED che non usa il polarizzatore; in poche parole, scopriamo che questo dispositivo potrebbe usare una nuova funzionalità speciale. A riportare la questione ci hanno pensato fonti vicine alla compagnia che hanno condiviso il tutto con il giornale The Elec.

Apple: cosa sappiamo del nuovo iPhone pieghevole?

Andiamo con ordine: a cosa serve rimuovere il polarizzatore sullo schermo? Semplice: il pannello potrebbe risultare così più sottile e quindi, più agevole per la piegatura. Giusto per precisarlo, i polarizzatorio servono per consentire il passaggio della luce in alcune direzioni e questo migliora la luminosità stessa del pannello.

La prima compagnia ad aver realizzare un display simile è stata Samsung Display che ha costruito un OLED senza polarizzatore e lo ha inserito sul Galaxy Z Fold3, il miglior pieghevole del momento che si trova in sconto su Amazon a soli 1568,99€. Se l’ha fatto la rivale sudcoreana quindi, non c’è motivo per non vederlo su un prodotto del colosso di Cupertino. Ad oggi non sappiamo se il marchio sta effettivamente lavorando su un articolo simile, ma tutto sembra andare in questa direzione.

Più volte in passato abbiamo segnalato diversi patent relativo ad un foldable di Tim Cook; perfino gli analisti concordano nel ritenere che un gadget simile sia in cantiere presso la compagnia. Lo sviluppo dovrebbe concludersi entro il 2025 e solo dopo lo potremmo vedere sul mercato.

Purtroppo però, non ci è dato sapere se sarà un articolo flip o un foldable “a libro”; su questa questione vige ancora il silenzio e c’è molta confusione. Onestamente, il flip phone potrebbe essere più pratico e “tascabile”, mentre il secondo potrebbe sostituire l’iPad Mini, facendo sì di avere un “due-in-uno” (telefono+tablet) davvero unico e rivoluzionario, con un software in grado di trasformarsi da iOS ad iPadOS in un lampo.