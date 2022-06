Apple è ancora più green: scatole più ecologiche nel futuro

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple spedirà agli utenti gli iPhone riparati in delle confezioni super riciclate ancora più ecologiche. L’azienda sta intraprendendo una strada sempre più “green”.

Già da questa settimana infatti, si scopre che l’azienda di Cupertino commercializzerà i “vecchi” iPhone 12 riparati e rimessi a nuovo in una scatola marrone 100% plastic-free. L’involucro è realizzato con carta riciclata, certificata Forest Stewardship Council. Se ci fate caso, tutti i device venduti finora avevano una scatola bianca con inchiostro naturale. Ora, tutto sarà ancora più ecosostenibile.

Apple spedirà iPhone 12 in confezioni riciclate

In una nota correlata al margine, la società ha detto che sta testando il nuovo box per device per un obiettivo ancora più grande: togliere la plastica da tutti i suoi prodotti entro il prossimo 2025. Ad oggi, questo materiale è stato ridotto del 75% rispetto al 2015 e oggi l’OEM di Tim Cook usa solo il 4% in tutta l’azienda.

Le nuove confezioni super green saranno utilizzate per gli iPhone 12 che sono stati spediti dai centri di riparazione ufficiale di Apple ai negozi fisici sparsi nel mondo, ai fornitori ufficiali e, in alcuni casi, anche direttamente ai clienti finali. Non sappiamo se questa box arriverà su tutti gli iPhone futuri; ad oggi sembra essere in fase di test.

Nelle notizie correlate, Apple aveva già detto che dal 2020 le sue operazioni erano state fatte senza l’ausilio del carbone. La compagnia ha detto di aver usato solo il 100% di energia rinnovabile per i suoi store, uffici e impianti. Quest’anno invece, a marzo, ha detto che ben 213 delle aziende partner ha scelto di produrre elettricità rinnovabile al 100% per la realizzazione dei componenti legati alla mela.

A proposito di iPhone 12, questo modello è in super sconto su Amazon a soli 749,00€ nella versione da 128 GB e in colorazione bianca/silver. Il risparmio è del 16%; approfittatene prima che sia tardi.

