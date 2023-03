Apple è al lavoro sulla seconda generazione degli auricolari Beats Studio Buds

Apple sta lavorando alla seconda generazione dei suoi auricolari TWS Beats Studio Buds. Secondo quanto si apprende da un recente leak emerso in rete, scopriamo che queste cuffiette si chiameranno Studio Buds+ e che dovrebbero arrivare a breve sul mercato.

L’esistenza di questo gadget è stata scoperta dagli esperti di 9to5Mac che hanno analizzato l’ultima versione del firmware (la Release Candidate) di iOS 16.4.

Apple lavora ai Beats Studio Buds+: cosa sappiamo?

Giusto per fare un piccolo “remind me”, i Beats Studio Buds+ saranno simili al modello Studio Buds rilasciato nel 2021 che oggi comprate su Amazon a soli 147,99€ (nella colorazione rossa). Secondo il sito di 9to5Mac, questi auricolari vanteranno la presenza di un chipset proprietario e non più del SoC H1 o W1 di Apple.

Fra le funzionalità di cui disporranno, apprendiamo che potrebbero avere una cancellazione attiva del rumore migliorata, una modalità trasparenza di nuova generazione, ma non solo.

Se ricordate, questi Beats Studio Buds del 2021 sono stati lanciati sul mercato come una alternativa più economica agli AirPods, ma soprattutto pensata anche per gli utenti possessori di smartphone e tablet Android. Sono compatibili con tutte le piattaforme e crediamo che il nuovo modello non sarà da meno.

New Beats Studio Buds coming soon. To be called "Buds+" per @9to5mac pic.twitter.com/NGV6TmrkmO — iSoftware Updates (@iSWUpdates) March 21, 2023

Come detto, Beats Studio Buds sono auricolari TWS di nuova generazione che pagate solo 147,99€ su Amazon grazie alle offerte del giorno. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo, la consegna è immediata (in un giorno arriveranno presso il vostro domicilio) e ci sarà la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non mancano i due anni di garanzia, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Fate presto se siete interessati; sappiate poi che ci sono anche altre colorazioni in sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.