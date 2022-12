Apple domina il mercato degli smartphone ovunque, anche in Cina

Oramai tutti i brand concorrono per la posizione di leader nel mercato della telefonia mobile; si danno gran battaglia i colpi sferrati sono tutti molto pesanti. La competizione dunque, procede a ritmo spedito. Tuttavia, c’è un marchio che supera di gran lunga tutti gli altri e primeggia in quasi tutto il pianeta. Parliamo di Apple, azienda leader nel settore (soprattutto quello premium) che, stando alle informazioni emerse da un recente studio, scopriamo aver mantenuto il predominio anche in Cina, dopo le società locali sono invece, molto forti. Stando a Counterpoint Research, la mela ha raggiunto la quota di mercato più alta di sempre nel suddetto territorio.

Apple: in Cina un device su quattro è un iPhone

Stando a quanto dichiarato dal Monthly Market Pulse Service di Counterpoint Research, scopriamo che Apple ha ottenuto la quota mensile più alta di sempre in Cina. Si parla di un 25% nel mese di ottobre. Questo le ha permesso di diventare la compagnia numero uno nel paese per il secondo mese di fila. Le vendite dei competitor invece, sono drasticamente diminuite nell’autunno. In termini annuali infatti, in Cina le spedizioni di smartphone sono calate del 15% e, nello specifico, quelle di Apple solo del 4%.

Non è la prima volta che l’OEM di Cupertino ottiene risultati simili negli ultimi due anni: pensiamo anche a quanto fatto a novembre e dicembre 2020, o nel trimestre di fine anno nel 2021. Citiamo, a tal proposito, le parole di Ethan Qi, il direttore della ricerca di Counterpoint:

“Il mercato cinese è stato lento a causa di molteplici fattori, tra cui le pressioni macroeconomiche e i blocchi del COVID-19 che hanno colpito il sentimento dei consumatori. Le vendite complessive sono diminuite del 4% su base mensile. Tuttavia, Apple è riuscita a sfidare la tendenza del mercato. Ciò dimostra anche la natura resiliente del segmento premium. Osservando la tendenza degli ultimi due anni in Cina, è evidente che Apple è emersa come un chiaro vincitore della quota di Huawei nel mercato premium. È quasi diventato un leader indiscusso nel segmento premium cinese. La serie iPhone 14 è iniziata bene con iPhone 14 Pro e Pro Max che hanno ottenuto prestazioni migliori rispetto alla generazione precedente. Anche l’iPhone 13 continua ad andare bene, poiché l’iPhone 14 offre poche differenze rispetto all’iPhone 13″.

