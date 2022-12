Apple domina il mercato degli smartphone nell'ultimo trimestre dell'anno

Apple è l’azienda leader del settore della telefonia mobile; l’OEM di Cupertino domina l’intero mercato con una quota pari al 42% ottenuta nel terzo trimestre dell’anno.

Da un nuovo rapporto appena trapelato infatti, notiamo che la compagnia di Tim Cook è al primo posto nel settore con entrate globali decisamente elevate rispetto ai competitor. Nonostante la carenza dei semiconduttori e dei componenti e nonostante la scarsa disponibilità di modelli Pro di iPhone 14, Apple è riuscita a superare la concorrenza. Andiamo con ordine e scopriamo tutti i dettagli.

Apple è la regina del mercato secondo Counterpoint

Stando a quanto si evince dal nuovo rapporto di Counterpoint Research, scopriamo che il colosso di Cupertino è riuscito a spodestare tutti i competitor aumentando le sue entrate nel settore globale della telefonia mobile, nonostante il calo delle spedizioni e il crollo delle vendite del 3%. Non di meno, c’è stato tuttavia, un aumento del prezzo medio di vendita pari al 10%, con prodotti che ora costano più del passato.

Giusto per analizzare le vendite complessive, notiamo che gli smartphone 5G oramai rappresentano il 46% delle vendite totali di dispositivi; un vero e proprio record ad oggi. Nel corso del terzo trimestre dell’anno poi, Apple è diventata la società leader con una quota di fatturato enorme pari al 42%. In particolare, si nota un aumento del 37,1% rispetto allo stesso periodo nel 2021. I telefoni più venduti? iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max.

Solo iPhone 14 Plus è quello che ha venduto poco, addirittura meno di iPhone 12 mini e 13 mini. Al secondo posto della classifica troviamo però Samsung con una quota pari al 18,3% e al terzo gradino infine, Xiaomi. OPPO e Vivo hanno rappresentato il quarto e quinto posto della Top Five.

L’offerta del giorno

Nelle notizie correlate vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta relativa all’ottimo iPhone 14 da 128 GB; su Amazon si porta a casa con soli 957,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo del dispositivo. Il device è disponibile in colorazione Galassia e c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.