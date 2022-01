Apple diventa la prima azienda da tre trilioni di dollari

Il viaggio di successo di Apple continua a portare risultati e oggi l'azienda è diventata ufficialmente la prima società quotata in borsa da 3 trilioni di dollari. La società ha raggiunto il traguardo dopo aver ottenuto la soglia dei $ 2 trilioni e tre anni dopo aver raggiunto il primo trilione. Quanti zeri ci sono in “tre trilioni di dollari”? Onestamente? Tanti, tantissimi, troppi, troppissimi.

Il successo di Apple ha dell'incredibile

Apple è sicuramente una delle aziende più rilevanti nella storia recente che ha iniziato il suo viaggio creando computer per “persone comuni” ora ha un'enorme roccaforte e un enorme portafoglio di tecnologie in tutti i segmenti tech esistenti. Oltre a smartphone, Mac, dispositivi indossabili, l'azienda sta esplorando anche nuove aree come il mondo dell'AR/VR e persino il segmento automobilistico.

Il successo della mela, ad oggi, deriva principalmente dall'iPhone. Ha rivoluzionato il settore dei “dispositivi mobili intelligenti” che è iniziato con opzioni timide come i dispositivi BlackBerry orientati al business. L'OEM di Cupertino ha semplificato tutto con il suo iPhone originale, il touch-screen e l'intero approccio “computer mobile”.

Alcuni anni dopo, l'azienda ha anche deciso di offrire qualcosa che si adattasse tra questi dispositivi mobili compatti e il mondo dei laptop e, di conseguenza, ha creato l'iPad. Negli ultimi anni, abbiamo visto la società esplorare altre tecnologie; pensiamo al mondo degli indossabili e ora si dice che lancerà presto un visore AR/VR.

Anche la divisione Mac dell'azienda è come una gallina dalle uova d'oro. Tim Cook è riuscito ad aggiornare la sua line-up offrendo i propri processori basati su ARM.

L'azienda con sede a Cupertino ha anche ottenuto una notevole quantità di entrate dai suoi servizi. Nel 2018, gli iPhone di quell'anno non erano i più impressionanti in termini di vendite. Pertanto, la compagnia ha deciso di apportare un'importante revisione al proprio portafoglio di servizi, rafforzandoli ulteriormente per creare un ecosistema solido e redditizio. Ora abbiamo Apple Music, Apple TV+, Arcade e tanti altri servizi volti ad arricchire l'esperienza utente finale.

Di recente, si legge che hanno registrato guadagni da record nel quarto trimestre del 2021. Quindi, possiamo dire che l'approccio dell'azienda ai servizi sta davvero dando i suoi frutti.

Da notare che il colosso di Cupertino, non è l'unico a far parte di questo selezionato gruppo di società con “soldi illimitati“, o per meglio dire, società sotto la categoria dei trilioni di dollari. Altri giganti come la società madre di Google Alphabet, Microsoft, Amazon e Tesla hanno tutti capitalizzazioni di mercato superiori a $ 1 trilione. È interessante notare che Facebook Inc., ora noto come Meta, ha raggiunto il suo primo trilione nel giugno dello scorso anno. Tuttavia, la società non ha mantenuto il ritmo e ora si trova al di sotto delle altre realtà statunitensi.