Ecco quanti iPhone ha venduto Apple durante il Natale

Apple ha venduto oltre 40 milioni di modelli di iPhone 13 durante le festività natalizie; questo è quanto riportato dall'analista di Wedbush in queste ore.

iPhone 13: i dati di vendita ufficiali

Secondo l'analista di Wedbush Daniel Ives, l'OEM di Cupertino ha venduto oltre 40 milioni di modelli di iPhone 13 durante il periodo delle vacanze. Si tratta di un numero record per l'azienda, nonostante la carenza di chip in tutto il settore.

L'anno scorso, sono iniziati a emergere rapporti secondo cui la domanda di telefoni iPhone 13‌ stava rallentando prima delle vacanze poiché le stime di consegna per i suddetti flagship stava peggiorando giorno dopo giorno.

Tuttavia, in una nuova nota agli investitori vista da MacRumors, Ives ha affermato che la domanda è rimasta forte per l'attuale gamma di melafonini. Addirittura, la domanda che ha superato l'offerta di diversi milioni di unità nel trimestre di dicembre, un segnale positivo per Apple poiché i problemi della catena di approvvigionamento inizieranno a risolversi nella prima metà di quest'anno.

Sulla base dei controlli effettuati sulla catena di approvvigionamento nelle ultime settimane, riteniamo che la domanda stia superando l'offerta per Apple di circa 12 milioni di unità nel trimestre di dicembre.

La carenza di chip per l'OEM di Cupertino è un “problema transitorio” e “nient'altro che un dosso” sulla strada per l'azienda che diventerà la prima società con una capitalizzazione di mercato da 3 trilioni di dollari nel 2022.