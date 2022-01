Apple deve risolvere il BUG di AirPlay con più HomePod connessi

Secondo quanto si legge in rete, ci sono diverse segnalazioni riguardanti bug che si hanno durante la connessione di più HomePod. Apple deve deve risolvere i problemi correlati ad AirPlay quando si collegano più smart speaker in contemporanea.

Apple ha uno strano rapporto con i suoi prodotti audio. Mentre l'HomePod originale è stato interrotto lo scorso anno, l'azienda ha aggiunto nuovi colori alla famiglia HomePod Mini ad ottobre e ha finalmente lanciato il supporto Lossless e Dolby Atmos per questi prodotti. Sfortunatamente, c'è ancora un grosso problema che Apple deve affrontare, ovvero l'affidabilità di AirPlay quando si collegano più speaker in simultanea. C'è il giornalista Chance Miller di 9to5Mac che scrive:

Sono un orgoglioso proprietario del modello originale negli ultimi tre anni. Anche se ho coperto alcune storie su 9to5Mac sugli utenti che hanno perso completamente il loro altoparlante intelligente dopo un aggiornamento del software o per nessun motivo, non ho mai avuto questo tipo di problema.

(…) Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un numero crescente di segnalazioni di unità HomePod che si guastavano completamente, con un cosiddetto suono “popping” ormai famigerato tra gli utenti. Se il vostro HomePod inizia a emettere rumori scoppiettanti, è probabile che stia per morire.

E se (o quando) il vostro HomePod originale muore, non esiste una chiara opzione di sostituzione. Potreste pensare di rivolgervi a eBay e trovare un altoparlante intelligente da un rivenditore a un prezzo ragionevole. No. Per un HomePod nuovo (e talvolta anche usato) su eBay, il prezzo è semplicemente fuori di testa.

Anche se questo avrebbe dovuto impedirmi di acquistare nuovi HomePod, ho deciso che avrei dovuto aggiungere due mini HomePod a casa mia, ed è stato allora che i problemi relativi all'affidabilità di AirPlay hanno iniziato a darmi fastidio.

Uso principalmente la coppia di HomePod mini con Apple TV 4K, il che significa che funzionano fondamentalmente come la mia soundbar. Sebbene questa coppia sia semplicemente fantastica per provare gli originali Apple o guardare Netflix, ho trovato tre problemi differenti:

A volte, dal nulla, uno degli HomePod mini si disconnette semplicemente e devo riavviarli entrambi;

Per una ragione sconosciuta, guardare un video di YouTube è molto impegnativo in quanto il suono diventa discontinuo e devo usare gli altoparlanti della mia TV;

Su 10 tentativi, almeno otto volte non sono riuscito a riprodurre con AirPlay un brano da Apple Music utilizzando la coppia di HomePod mini e l'HomePod originale.

È quasi ridicolo perché non so più cosa fare. Ho provato a riavviare gli altoparlanti intelligenti, avvicinarmi alla mini coppia HomePod con l'iPhone 13 e utilizzare l'integrazione del chip U1, ma l'esperienza è molto inaffidabile.

Per un'azienda che elogia la connessione istantanea di AirPods, è così strano vedere quanto AirPlay possa essere inaffidabile. A volte, Control Center dice che una canzone sta suonando in uno degli HomePods, ma non c'è alcun in merito. Alla fine, la sezione AirPlay dice che tutti gli HomePod sono accoppiati e pochi secondi dopo vedo che uno di loro si è appena disconnesso.

Ho trovato molte persone su Twitter, sul sito del supporto Apple e su Reddit con lo stesso problema. Sebbene ci siano ancora alcune soluzioni alternative, come riavviare HomePods di tanto in tanto, perché è così difficile avere un'esperienza senza interruzioni con i terminali Apple, il servizio di streaming e la tecnologia wireless?