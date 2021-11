HomePod Mini arriva in Italia: prezzo e colorazioni disponibili

L'attesa è finita, HomePod Mini è disponibile ufficialmente anche in Italia. A partire da oggi, 23 novembre 2021, è possibile acquistare il piccolo smart speaker direttamnte dallo store ufficiale Apple, accedendo alla sezione dedicata ai dispositivi domotici.

Annunciato di recente dal colosso di Cupertino, l'HomePod Mini è finalmente arrivato anche nel nostro paese al prezzo di 99€, disponibile in colorazione gialla, arancione e blu, oltre alle classiche versioni in bianco e grigio siderale.

Lo smart speaker è dotato del nuovo processore Apple S5, che consente al dispositivo di analizzare in tempo reale la musica, per poi ottimizzarne la riproduzione regolando al meglio le frequenze. Questa funzione consente ad HomePod Mini di offrire una qualità sonora ben più alta rispetto alle aspettative, date le dimensioni contenute.

Il driver full-range riproduce sia le frequenze medio-alte che le basse. Grazie al magnete in neodimio e ai radiatori force-cancelling, i bassi sono piuttosto profondi e l'audio viene diffuso a 360 gradi.

Non mancano una serie di funzioni smart e la perfetta integrazione con i prodotti dell'ecosistema Apple. Durante l'ascolto di brani o podcast su iPhone, basta avvicinare lo smartphone ad HomePod per trasferire la riproduzione sullo speaker. Inoltre, collegando due dispositivi allo stesso smartphone, il piccolo speaker intelligente di Apple può essere configurato in modalità stereo, per una riproduzione musicare ben più immersiva e coinvolgente.

L'integrazione con Siri è la caratteristica principale di HomePod Mini, è possibile aggiungere eventi al calendario, impostare promemoria o timer ed eseguire tutte le operazioni compatibili con il noto assistente vocale. Siri comunica con tutti i dispositivi associati al sistema domotico di Apple, offre il controllo completo sulle apparecchiature smart tramite semplici comandi vocali.