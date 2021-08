Apple controllerà le foto presenti sugli iPhone in modo automatico e questo ha fatto già storcere il naso a moltissimi utenti. Il motivo però è più che valido e giustifica i mezzi, apparentemente in contrasto con la filosofia del colosso della mela morsicata: combattere la pedopornografia.

Apple: foto di iPhone sotto controllo per la lotta alla pedopornografia

Si compra iPhone anche per il massimo rispetto della privacy, questo ormai è risaputo. Il motivo della decisione del colosso di Cupertino non ha convinto molti esperti in sicurezza. Infatti, nonostante la motivazione sia certamente nobile, è la tecnologia che sarà utilizzata a far storcere il naso.

Apple ritiene che sia assolutamente precisa e addestrata a scansionare le foto in modo automatico, soffermandosi solo su quelle ritenute pregne di contenuto illecito. Secondo gli esperti che hanno mosso critiche, si tratterebbe comunque di uno strumento che – a questo punto – si potrebbe sfruttare anche per individuare immagini con altri contenuti. Soprattutto, c'è la paura che determinati governi possano chiedere a Apple l'accesso a questa tecnologia per i loro scopi.

Dal canto loro, gli utenti non sono per niente contenti che – seppure in modo automatico – le fotografie private siano costantemente controllate. Per ora, sembra che il colosso della della mela morsicata sia ferma sulla propria posizione. Quello che si spera è che, l'algoritmo messo a punto, sia sufficientemente avanzato da riuscire a lasciare fuori dai contenuti ritenuti pericolosi (ovvero a presunto contenuto pedopornografico) anche immagini innocenti come la foto di un bagnetto o simili. Non resta che vedere cosa succederà nel futuro più prossimo.

