Apple continua a crescere nonostante la crisi del mercato degli smartphone

Sì, Apple continua a registare numeri positivi nonostante il settore degli smartphone sia in piena crisi da diversi mesi. Tutti gli OEM stanno affrontando notevoli difficoltà e la mela sembra esser l’unica a riscontrare ottimi guadagni, nonostante tutto. Questo è quanto si apprenda dalla nota società di ricerca di Canalys.

Facciamo il punto: tutto il mercato della telefonia mobile sta vivendo un grosso calo delle vendite. Tutti i costruttori stanno segnando cifre al ribasso e stanno adottando diverse mosse azzardate per fermare la crisi. Stando alle indiscrezioni, le spedizioni di telefoni sono diminuite di un 9% nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo nel 2021; mai vista una crisi simile dal 2014, ma pare che non sia poi una grossa sorpresa.

Apple è l’unica azienda che resiste alla crisi

Di fatto, cosa succede? Prima c’è stata la pandemia, poi il conflitto in Ucraina, adesso l’aumento dell’inflazione… capite bene che oggi tutti stanno risparmiando e investendo meno sui beni non di prima necessità. Canalys riporta, secondo un recente sondaggio, che gli utenti non stanno comprando come prima, posticipando così acquisti non essenziali in favore di beni molto più utili.

Entriamo nello specifico: Samsung è ancora l’azienda leader del mercato grazie ad una quota pari al 22% che segna un +1% rispetto al 2021. Nel settore dei flagship continua a far fatica, con Apple che detiene il trono, ma nella fascia medio-bassa è l’azienda leader indiscussa. Questa riflessione potrebbe portare la società a rilasciare la gamma Galaxy S23 prima del previsto.

Riportiamo ora di seguito una dichiarazione del portale in merito alla vicenda:

Nel terzo trimestre del 2022, il mercato globale degli smartphone ha registrato il suo terzo calo consecutivo quest’anno. In calo del 9% su base annua, segnando il terzo trimestre peggiore dal 2014. Le cupe prospettive economiche hanno portato i consumatori a ritardare l’acquisto di hardware elettronico e a dare la priorità ad altre spese essenziali. Questo probabilmente continuerà a frenare il mercato della telefonia per i prossimi sei-nove mesi. Samsung ha mantenuto la sua posizione di leader con una quota di mercato del 22% guidata da forti promozioni per ridurre l’inventario del canale. Apple è stato l’unico fornitore tra i primi cinque a registrare una crescita positiva. Migliorando ulteriormente la propria posizione di mercato con una quota del 18% durante la flessione del mercato. Grazie alla domanda relativamente resiliente di iPhone. Mentre Xiaomi, OPPO e vivo hanno continuato ad adottare un approccio cauto all’espansione all’estero. Data l’incertezza del mercato interno, mantenendo rispettivamente il 14%, il 10% e il 9% di quote di mercato globale.

Voi cosa ne pensate? Ad ogni modo, il telefono che ha permesso a Apple di mantenere alte le vendite è stato proprio l’iPhone 13 basico che si porta a casa a 807,00€ nella versione da 128 GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.