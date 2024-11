Apple, con iOS 18.2 arriva anche l'upgrade a ChatGPT Plus

Apple si sta preparando a lanciare iOS 18 .2 per tutti gli utenti all’inizio di dicembre. Nel frattempo, il beta testing è in pieno svolgimento e una delle modifiche più notevoli in questo aggiornamento riguarda ChatGPT.

Sta arrivando ChatGPT su Apple

Un recente rapporto evidenzia un’aggiunta interessante nella versione beta di iOS 18 .2: una nuova opzione in “Impostazioni” che consente agli utenti di passare a un account ChatGPT Plus. Per accedervi, basterà recarsi nell’apposita sezione su “Impostazioni”.

In iOS 18 .2, ChatGPT sarà introdotto come una nuova funzionalità in Apple Intelligence . Questa integrazione funziona in tutto l’ecosistema Apple – su iPhone, iPad e Mac – consentendo all’assistente di OpenAI di sostituire Siri e migliorare gli strumenti di scrittura già disponibili da Apple.

Sebbene l’integrazione di ChatGPT in iOS 18.2 non richieda un account OpenAI, averne uno sblocca funzionalità extra. Puoi facilmente registrarti per un account gratuito e collegare la tua attività ChatGPT con i dati esistenti di OpenAI, oppure optare per un account a pagamento per ancora più vantaggi.

Oltre a ChatGPT, gli utenti di iOS 18.2 possono contare su una serie di nuove funzionalità di Apple Intelligence , tra cui: Image Playground, Genmoji, Visual Intelligence e Enhanced AI Writing Tools.