Apple: come funziona la "SOS Emergency Mode"

Da pochissimi giorni Apple ha rilasciato l’inedita funzione di SOS Emergency che opera mediante satellite. Ma come funziona di preciso? Ce lo spiega la stessa compagnia in un video dedicato pubblicato sul suo canale YouTube.

Andiamo con ordine: ieri l’OEM di Cupertino ha rilasciato un teaser video promozionale che spiega nel dettaglio come funziona la nuova modalità di SOS Emergency via satellite. Lo spot si chiama “the Rescue” e mira a descrivere nel dettaglio le potenzialità di questa killer feature della mela. Il video era stato mostrato in esclusiva durante il keynote di settembre al momento della presentazione della nuova gamma di device di punta. Ora è stato rilasciato al grande pubblico in occasione del rollout dell’inedita funzionalità.

Apple: SOS Emergency Mode nel dettaglio

Il video mostra i soccorritori che salgono su un elicottero per andare a cercare delle persone che hanno richiesto aiuto tramite la funzione SOS Emergency via satellite. Gli utenti in questione si trovano sulla cima di una montagna, smarriti in un luogo senza segnale telefonico. È qui che l’opzione di Apple si attiva per permettere ai device di chiamare i soccorsi anche in assenza di rete, sfruttando appunto il segnale dei satelliti in orbita. Ricordiamo che al momento funziona solo negli Stati Uniti e in Canada ma presto la vedremo in tutto il mondo. È disponibile su tutti i modelli di iPhone 14 e richiede iOS 16 per essere attivata.

Ma come funziona? Semplicissimo: la feature permette ai modelli di iPhone 14 di connettersi ad un satellite e di inviare messaggi di testo e/o fare telefonate anche se non si è coperti dal segnale Cellular o dal WiFi. L’azienda avverte che per la connessione con i satelliti potrebbero volerci fino a 15 secondi e bisogna essere “in condizioni ideali con una visione diretta del cielo e dell’orizzonte”. Gli eventuali ostacoli potrebbero creare problemi alla connessione.

Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che iPhone 14 da 128 GB che dispone di questa feature, si trova oggi in super sconto a soli 949,00€ su Amazon.

