Apple ora vi consentirà di aggiungere laser virtuali e coriandoli ai tuoi video Clips. Di fatto, finalmente arrivano gli effetti AR all’interno della nota app proprietaria del colosso di Cupertino.

Apple Clips: la novità che aspettavate

Apple ora ti consente di aggiungere laser in realtà aumentata, coriandoli e molto altro all’interno dei video Clips, grazie a un aggiornamento che sta arrivando proprio in queste ore. La funzione, chiamata AR Spaces, consentirà agli utenti con dispositivi Apple dotati di LIDAR (finora, iPhone 12 Pro e iPad Pro dal 2020 in poi) di aggiungere effetti di riempimento della stanza che possono interagire con pareti e pavimenti.

Piccolo spoiler: se avete guardato l’evento del 20 aprile di Apple, potreste aver visto un breve sguardo all’aggiornamento prima del rilascio di oggi. Non ci avete fatto caso? Allora vi condividiamo l’intero show; vediamo se lo scovate!

Apple afferma che gli effetti di AR Spaces dovrebbero funzionare con gli altri effetti integrati in Clips, come gli adesivi animati e le emoji, se volete dare quel tocco “in più” ai vostri video. L’aggiornamento può essere scaricato ora dall’App Store.

L’ultimo firmware di Clips è l’ultimo esperimento di Apple con AR, settore in cui l’azienda ha un vivo interesse. La società ha rilasciato un collegamento all’esperienza AR per il suo spettacolo For All Mankind a febbraio e il CEO Tim Cook ha discusso alcune delle sue opinioni sulla tecnologia AR in un’intervista all’inizio di questo mese. Ci sono anche voci secondo cui Apple pare che stia lavorando a un headset AR / VR che potrebbe giungere sul mercato entro i prossimi due anni.

Apple

App