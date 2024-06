Apple chiude Apple Pay Later: in arrivo nuove funzionalità in autunno

Nelle ultime ore Apple ha annunciato la chiusura di Apple Pay Later, il servizio “compra ora, paga dopo” lanciato pochi mesi fa negli Stati Uniti. Nella stessa giornata, tramite una dichiarazione ai colleghi di 9to5Mac, la casa di Cupertino ha confermato l’arrivo entro la fine dell’anno di nuove funzionalità, che permetteranno agli utenti di tutto il mondo di accedere ai prestiti rateali offerti da carte di credito, di debito e istituti di credito, al momento della fase del check-out con Apple Pay.

Apple Pay Later chiude i battenti, nuove funzionalità entro la fine dell’anno

La chiusura di Apple Pay Later è effettiva già da oggi. La conferma arriva dalla pagina di supporto del sito ufficiale: “Apple Pay Later non offre più nuovi prestiti. I prestiti e gli acquisti esistenti non sono interessati”.

Riguardo ai prestiti attivi, gli utenti statunitensi potranno continuare ad effettuare i pagamenti entro la data di scadenza prevista. Lo stesso discorso vale per chi ha attivato il pagamento automatico.

Tornando alla dichiarazione rilasciata a 9to5Mac, Apple ha posto l’accento sul lancio delle nuove funzioni di prestito rateale nel corso dei prossimi mesi, che permetteranno al colosso statunitense di offrire pagamenti flessibili a un maggior numero di persone. Questo sarà reso possibile dalla collaborazione con le banche e gli istituti di credito abilitati al servizio Apple Pay.

Al momento non è ancora dato sapere se e come i nuovi prestiti rateali arriveranno anche in Italia, e nel caso con quali tempistiche. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti già nel corso delle prossime settimane.