Apple Car potrebbe essere un problema: ecco perché

Le preoccupazioni sulla famigerata Apple Car sono già state espresse, nonostante il fatto che non esista ancora e potrebbe non esistere mai. In effetti, il potenziale per un'azione antitrust potrebbe essere maggiore se Apple non vendesse mai il proprio veicolo.

Apple Car: preoccupazioni prima del debutto

Preoccupazioni simili vengono espresse riguardo alle partnership di Google con gli OEM di automotive, con alcuni che accusano le due società di prepararsi a creare un duopolio nel mondo dei sistemi operativi per auto. Il giornale Politico riferisce che i pensieri sono stati sollevati su un recente annuncio di Ford.

Quando Ford ha annunciato che a partire dal 2023 le sue auto e i suoi camion sarebbero arrivati ​​con Google Maps, Assistant e Play Store preinstallati, il CEO Jim Farley ha definito la partnership tra la sua iconica casa automobilistica statunitense e il gigante della ricerca un'opportunità per “reinventare” l'automobile, rendendola un ufficio su ruote, con più connettività di qualsiasi telefono o laptop. Spendevamo centinaia e centinaia e centinaia di milioni ogni anno, tenendo il passo con un'esperienza fondamentalmente generica che non era competitiva per il tuo cellulare. L'accordo ha dato a Ford il prestigio tanto necessario e a Google la possibilità di mostrare i suoi prodotti a milioni di conducenti e ai loro passeggeri. Ma molti osservatori dell'industria tecnologica hanno guardato all'auto Ford-Google del futuro con occhi diversi. Temono che le aziende tecnologiche faranno presto alle auto quello che hanno fatto ai telefoni: legare i loro sistemi operativi esclusivi a prodotti specifici per estromettere i concorrenti e dominare un'enorme fetta dell'economia globale”.

I commentatori affermano che mentre il mondo si muove lentamente verso le auto a guida autonoma, le caratteristiche automobilistiche più importanti non riguarderanno l'auto in sé, ma l'esperienza dentro il veicolo.

“La corsa non è più il punto“, ha affermato Jim Heffner, vicepresidente di Cox Automotive Mobility specializzato in veicoli autonomi e connessi. “I dati sono la pietra angolare. … Apple, Google e altri vogliono essere l'epicentro di tutto questo”.

Mentre la maggior parte delle attuali preoccupazioni si concentra su Google, ci sono timori simili intorno ad Apple. Trendacosta, direttore associato della politica e dell'attivismo all'EFF, che annovera il rivale di ricerca di Google DuckDuckGo tra i suoi donatori:

Mentre l'Apple Car sembra una nuova entusiasmante tecnologia, una visione meno benefica della strategia di Apple è che l'azienda vuole intrappolare ulteriormente i consumatori nel loro redditizio ecosistema, dove l'azienda ottiene un taglio del 30% di tutte le vendite digitali.

Per decenni, l'OEM ha adottato alcune delle politiche di riparazione più restrittive per i suoi computer, telefoni e tablet. Solo a novembre, dopo una spinta da parte della Casa Bianca e dei regolatori federali, il produttore di melafonini ha annunciato che avrebbe iniziato a consentire ai consumatori di riparare i propri dispositivi. “L'intero obiettivo di Apple è quello di bloccarti nel loro ecosistema“, ha detto. “Non mi piace l'idea che lo facciano anche in macchina“.

Attualmente, le case automobilistiche stanno ancora cercando di rendere i loro sistemi di infotainment il modo principale in cui i consumatori interagiscono con il veicolo. Tuttavia, la partnership Google-Ford rappresenta l'alba di un riconoscimento che i produttori di automobili rimarranno sempre indietro con la propria tecnologia e che i consumatori preferiscono la familiarità della loro interfaccia per smartphone.

Se i piani di Apple sono di produrre e vendere un'auto, allora sembra difficile vedere come potrebbero sorgere problemi antitrust: ovviamente ci aspettiamo che il veicolo Apple sia completamente integrata con il resto dell'ecosistema. Tuttavia, se Apple entrasse in partnership con i produttori automobilistici per fornire l'esperienza in-car, dalle mappe alla musica, si potrebbe potenzialmente sostenere che le società di Cupertino e Mountain View stiano creando un duopolio di fatto in software per automotive.