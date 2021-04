LG e il fornitore automobilistico canadese Magna International hanno una joint venture. Questa joint venture è nota come “LG Magna Electronics Powertrain” o semplicemente “LG Magna e-Powertrain“. Secondo recenti rapporti, Apple e questa realtà sarebbero prossimi alla firma di un accordo. Il colosso manifatturiero americano collaborerà con LG per la produzione della prima auto intelligente ed elettrica del colosso americano, la tanto discussa e chiacchierata “Apple Car“.

Apple Car e LG Magna e-Powertrain insieme

Secondo fonti interne, si legge:

LG ​​Magna e-Powertrain è molto vicino alla firma di un contratto con Apple. La società sarà responsabile della produzione di massa iniziale dei veicoli elettrici di Apple. Allo stato attuale, i dettagli del contratto sono ancora in discussione.

Inoltre, i rapporti affermano anche che la produzione iniziale dell’auto elettrica non dovrebbe essere molto grande. Questo perché il piano di Apple è quello di utilizzare i suoi veicoli elettrici di prima generazione per valutare la domanda del mercato.

Fonti anonime della società hanno affermato:

Dal momento che le filiali del Gruppo LG, tra cui LG Display, LG Chem, LG Energy Solution e LG Innotek, sono state incluse nella catena di fornitura dei componenti di Apple, Apple non deve preoccuparsi di eventuali problemi della catena di fornitura. Queste società affiliate a LG hanno la capacità di garantire la produzione e fornire rapidamente le parti ei componenti richiesti dalle auto Apple.

A questo proposito, la compagnia sudcoreana non ha rilasciato commenti ufficiali. D’altro canto, dopo aver abbandonato formalmente il business della telefonia mobile, LG Electronics ha risposto alla crescente chiamata degli investitori. Gli analisti hanno affermato che il ritiro di LG dal business degli smartphone potrebbe aumentare i suoi margini di profitto nelle altre aree di riferimento, pertanto avrà più fondi da investire nel settore automobilistico.

Poiché il marchio LG non è particolarmente popolare nel mercato globale dei veicoli elettrici, ha bisogno di un riferimento molto competitivo per dimostrare i suoi sforzi di trasformazione. Da questo punto di vista, la scommessa di LG sui veicoli elettrici di Apple non è poi così male. Ci aspettiamo di vedere il primo prototipo dell’Apple Car all’inizio del 2024.

