Una Apple Car, non una macchina con a bordo il sistema Car Play: il sogno di tutti gli appassionati della mela morsicata. Sara costosa e poco arrivabile, ma è sicuramente parecchio attesa: mentre lentamente l’idea di una macchina del colosso di Cupertino si fa sempre più concreta, online spuntano i primi concept: l’ultimo è uno strepitoso video.

Apple Car: l’eccezionale video concept

Non una macchina qualsiasi, ma una sorta di automobile sportiva bianca e nera: così viene immaginata la Apple Car in questa clip.

Un’automobile dalle linee morbide e assetto basso, un concentrato di tecnologia, che però nel video è solo possibile immaginare. Infatti, non viene mostrato alcun dettaglio degli interni dell’autovettura: di certo, a bordo ci saranno hardware e software di altissimo livello oltre – logicamente – all’alimentazione completamente elettrica della Apple Car.

Come anticipato, per quanto adesso si tratti solo di un video concept, l’idea di una macchina della mela morsicata inizia a farsi sempre più concreta, com’è recentemente emerso. Per adesso però, possiamo solo immaginare come potrebbe essere la Apple Car, il suo design e le sue caratteristiche.

