Apple: cambio di nome per il sistema operativo del visore AR/VR

Cambio di nome per il sistema operativo del fantomatico visore per la realtà mista di Apple di cui si parla da tempo; secondo un rapporto di Bloomberg, pare che la mela abbia abbandonato la nomenclatura “realityOS” o “rOS” in favore di un inedito “xrOS”.

Il cambio di nome può essere un buon indizio per farci sperare dell’arrivo imminente dell’headset, previsto (stando alle tante fonti) per il 2023. Il visore dovrebbe disporre di un software proprietario e dovrebbe godere di uno store dedicato proprio come Apple Watch e Apple TV.

Apple: cosa sappiamo del sistema operativo del visore?

Ovviamente, “XR” indica la realtà mista, ovvero aumentata e virtuale. Da tempo le indiscrezioni suggeriscono che l’headset di Cupertino sia un prodotto rivoluzionario e completo, al pari di Microsoft HoloLens. La realtà aumentata serve, appunto, per aumentare ciò che le persone vedono nel mondo digitale (pensiamo a Pokémon GO, per farvi un esempio); la realtà virtuale invece, è un mondo totalmente digitale che non esiste (nello scenario fisico concreto).

In passato abbiamo letto anche che il gadget in questione avrebbe avuto inedite versioni delle app Mappe e Messaggi, riprogettate ad hoc per il visore. Sembra che l’azienda stia sviluppando un tool kit per i programmatori così da consentire loro di avere accesso ad un rapido sistema per realizzare nuove opere da portare nello store proprietario.

Fra le altre cose, Apple ha già fatto riferimento a “rOS” come il sistema operativo del visore, ma adesso Bloomberg suggerisce che xrOS consentirà al brand di differenziare ancora di più l’articolo. Si dice infine, che una società fake come “Deep Dive LLC” abbia registrato questo inedito moniker. Pare che ci sia Apple dietro a tutto ciò per proteggere il segreto aziendale. Quando vedremo l’headset? Ad oggi è impossibile dirlo; si parla di un debutto previsto per la WWDC di giugno 2023.

