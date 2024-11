Apple, brutte notizie per questi iPhone: non riceveranno più aggiornamenti

Apple ha recentemente aggiornato la sua lista di dispositivi vintage ed obsoleti, menzionando alcuni modelli di iPhone ben conosciuti dal pubblico. Tra i dispositivi ora classificati come vintage spiccano l’iPhone XS Max e l’iPhone 6s Plus.

Apple non aggiornerà più iPhone XS Max e 6s Plus

Lanciato nel 2018, l’iPhone XS Max è stato un simbolo di innovazione con il suo ampio display Super Retina OLED da 6,5 pollici, il Face ID ed il processore A12 Bionic, progettato per offrire potenza e prestazioni eccezionali.

L’iPhone 6s Plus, invece, è stato introdotto nel 2015 ed è tuttora ricordato come uno dei dispositivi più interessanti di quegli anni. Con il 3D Touch, che permetteva allo schermo di rilevare diversi livelli di pressione, e la stabilizzazione ottica dell’immagine, per migliorare foto e video, questa unità ha fin da subito conquistato gli utenti Apple. È interessante notare come, pur essendo più vecchio di tre anni rispetto all’XS Max, il 6s Plus sia stato dichiarato vintage nello stesso momento, essendo rimasto in commercio più a lungo.

Apple ha inoltre classificato tutti i modelli di Apple Watch Series 2 come obsoleti. Questi dispositivi, lanciato nel 2016, erano molto apprezzati per il GPS integrato e la resistenza all’acqua, caratteristiche che li rendevano ideali per gli appassionati del fitness. Tuttavia, con il passare del tempo e l’arrivo di modelli più avanzati, la serie 2 ha raggiunto il termine del supporto ufficiale.

La società, come di consueto, sta accantonando i vecchi melafonini, così da invogliare gli utenti ad acquistare i modelli più recenti, come quelli della serie iPhone 16 che, certamente, offrono funzionalità di gran lunga più efficienti.