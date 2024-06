Apple Arcade: i nuovi giochi in arrivo a luglio

Giovedì Apple ha annunciato il lancio di sette nuovi giochi per il servizio Apple Arcade: quattro di questi – Rabbids: Legends of the Multiverse, Tomb of the Mask, Return to Monkey Island e Fabulous – The Wedding Disaster – sono usciti oggi, gli altri tre titoli debutteranno il prossimo mese luglio. Tra questi ci sarà anche Outlander 2: Second Nature, insieme a Punch Kick Duck (immagine di copertina) e Zen Koi Pro. Se in questo mese a prendersi i riflettori su di sé sarà Return to Monkey Island, quasi certamente tra quattro settimane la stessa sorte toccherà al titolo Outlanders 2: Second Nature.

I nuovi giochi in arrivo a luglio nel catalogo di Apple Arcade

Saranno dunque Outlanders 2: Second Nature, Punch Kick Duck e Zen Koi Pro ad arricchire il catalogo della piattaforma Apple Arcade il prossimo mese di luglio. I nuovi titoli andranno ad aggiungersi agli oltre 200 giochi già disponibili, tutti senza pubblicità e acquisti in-app (uno dei principali punti di forza del servizio streaming della casa di Cupertino).

L’ultimo comunicato Apple conferma inoltre il lancio odierno di Rabbids: Legends of the Multiverse, Return to Monkey Island, Tomb of the Mask e Fabulous – Wedding Disaster, che completano le uscite per il mese di giugno.

Sempre nel corso di questo mese alcuni dei giochi più amati dagli utenti di Apple Arcade riceveranno alcuni aggiornamenti. Ecco la lista completa: NBA 2K24 Arcade Edition, Hello Kitty Island Adventure, Sonic Dream Team, Crossy Road Castle, WHAT THE CAR? e Bloons TD 6.