Apple alla conquista del mercato dei LAPTOP

Strategy Analytics ha visto un'impennata delle spedizioni di processori per notebook basati su ARM. Inoltre, l'industria si sta rapidamente espandendo sia in termini monetari che a pezzi. Nell'ultimo anno, si stima che le spedizioni di chip ARM per laptop siano aumentate di nove volte rispetto al 2019. Quest'anno, come prevedono gli esperti, l'industria mostrerà una crescita più che triplicata: di conseguenza, il suo volume raggiungerà la quota di 949 milioni di dollari. Ovviamente, gran parte di questo merito va ad Apple con i suoi MacBook M1.

Apple ha contribuito alla crescita dei laptop ARM

Gli analisti ritengono che nel 2021 l'impero della mela riceverà il 79% delle entrate totali in questo segmento. Al secondo posto ci sarà MediaTek con un punteggio del 18%. Il “Bronzo” andrà a Qualcomm, che entro la fine di quest'anno potrà contare solo sul 3% del mercato mondiale.

Per quanto riguarda le spedizioni di chip Arm per PC in termini di pezzi, secondo gli esperti, quest'anno raddoppieranno. Di conseguenza, i suddetti processori occuperanno oltre il 10% della fornitura totale di chip per computer portatili.

Sravan Kundojjala, autore del rapporto e direttore associato del servizio Handset Component Technologies presso Strategy Analytics; ha così commentato:

Apple e MediaTek hanno preso l'iniziativa nel mercato dei processori per PC notebook basati su Arm. Apple acquisirà quasi l'80% della quota di fatturato nel 2021, guidata dal suo Apple Silicon M1. MediaTek, d'altra parte, si posizionerà al secondo posto, grazie alla sua precedente leadership nel mercato dei processori per PC Chromebook basati su Arm. Qualcomm, nonostante la sua stretta collaborazione con Microsoft su Windows OS, non è riuscita finora a intaccare il mercato dei notebook. Qualcomm sta investendo pesantemente nel mercato informatico con l'acquisizione di Nuvia e vedremo i risultati solo nel 2023. A breve termine, Qualcomm può concentrarsi sui Chromebook per acquisire quote da MediaTek. Strategy Analytics ritiene che i fornitori di processori per PC notebook basati su Arm dovranno intensificare gli investimenti software e gli sforzi di branding per competere efficacemente con i fornitori basati su x86 Intel e AMD.

Si prevedono nuovi prodotti Apple per quest'autunno. A metà settembre, la società ha rilasciato gli smartphone iPhone 13 di punta, ha aggiornato l'iPad di base e l'iPad Mini e ha introdotto il Watch di settima generazione. Ora, ha annunciato un nuovo keynote che si terrà il 18 ottobre.

All'evento di ottobre, Apple dovrebbe presentare i nuovi computer basati sui suoi processori proprietari di prossima generazione. La società dovrebbe annunciare i MacBook Pro da 14 e 16 pollici lunedì prossimo.

Inoltre, le prime indiscrezioni hanno suggerito il lancio di una versione avanzata del Mac Mini e di un Mac Pro compatto con un chipset Arm a 40 core. Vale anche la pena notare che gli AirPod di terza generazione non sono ancora stati svelati.