Apple al primo posto nel mercato, nonostante la carenza di chipset

Apple mantiene il primo posto nelle vendite di iPhone nel quarto trimestre dell'anno nonostante i vincoli di fornitura che hanno colpito la maggior parte delle aziende di smartphone.

Secondo un nuovo rapporto, dopo il primo anno di pandemia da Coronavirus, le vendite mondiali di telefoni sono cresciute del 6% nel 2021. L'OEM di Cupertino ha registrato un aumento della quota di mercato ed è diventato il fornitore numero uno di smartphone per gli utenti finali nel 4Q21.

La regina del mercato della telefonia è Apple

Sebbene Apple ottenga una bella immagine in questo rapporto di Gartner, la società di analisi ha affermato che la carenza di componenti e i problemi della catena di approvvigionamento hanno interrotto le vendite di device nella seconda metà del 2021.

“Le migliori prospettive per i consumatori, la domanda repressa dal 2020 nei grandi mercati, come India e Cina, hanno contribuito a incrementare le vendite nella prima metà dell'anno“, ha affermato Anshul Gupta, direttore della ricerca senior di Gartner. “Tuttavia, questa tendenza si è invertita nella seconda metà dell'anno, anche con una forte domanda da parte dei consumatori. Le situazioni di esaurimento delle scorte per i modelli popolari e le scorte limitate hanno spinto alcune delle possibili vendite al 2022“.

La mela ha mantenuto la posizione di seconda azienda che ha venduto più telefoni agli utenti finali nel 2021 con 239 milioni di unità, ottenendo il 16,7% di tutta la quota di mercato e registrando una crescita del 19,7% rispetto all'anno precedente (quasi 200 milioni di unità con 14,8 % della quota di mercato).

In particolare nel quarto trimestre del 2021, mentre le vendite globali di smartphone sono diminuite dell'1,7% a causa dei vincoli di fornitura, Apple ha mantenuto la posizione di leader tra i primi cinque fornitori di smartphone, secondo quanto si legge.

Gartner afferma che “la forte domanda di iPhone è stata guidata dagli aggiornamenti 5G“. Detto questo, ha venduto quasi 83 milioni di iPhone nel 4Q21 con una quota di mercato del 21,9%, una crescita del 3,8% rispetto all'anno precedente (quasi 80 milioni di iPhone con una quota di mercato del 20,7%).

Mentre Xiaomi, OPPO e Vivo hanno ampliato le loro reti di distribuzione in Medio Oriente, Africa, America Latina ed Europa, le forti vendite di Tim Cook in Cina nel quarto trimestre del 2021 hanno indebolito la domanda di telefoni cinesi.