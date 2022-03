iPhone SE 3: il design sarà proprio questo, confermato

In queste ore è appena stata avvistata su Amazon una pellicola protettiva dello schermo per iPhone SE 3; secondo quanto si legge, il telefono verrà commercializzato, probabilmente, il 10 marzo.

L'imminente midrange della mela è stato oggetto di molte speculazioni ultimamente e noi ci avviciniamo ad una possibile presentazione; di fatto, durante il keynote dell'8 marzo assisteremo al debutto di questo device ma anche a quello dell'iPad Air e del Mac Mini di fascia alta.

iPhone SE 3 è dietro l'angolo

Come detto, sappiamo che l'evento Apple è previsto per l'8 marzo e che l'azienda potrebbe svelare l'SE 3 nel corso della presentazione.

Un accessorio del nuovo terminale è appena emerso online e si dice che la protezione per lo schermo dell'iPhone SE 3 sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 10 marzo.

Inoltre, anche una prima custodia per il nuovo mediogamma di Cupertino è trapelata online secondo i rapporti di iMore e questo alimenta le indiscrezioni secondo le quali l'iPhone SE 3 potrebbe essere lanciato entro la prossima settimana.

La pellicola in vetro per lo schermo è stata pubblicizzata da Belkin e descritta come una pellicola protettiva e il design del prodotto segnaposto ha una stretta somiglianza con l'attuale SE.

La pellicola inoltre, è stata avvistata per la prima volta in un elenco di Amazon Japan il 28 febbraio; nella bio si leggeva che era contestuale ad un SE di terza generazione.

Come ben noto, l'SE 3 rappresenterà la terza generazione della gamma di fascia media di Cupertino e riprenderà le linee del modello attuale che a sua volta, sono state riprese dai modelli del 2017.

Questo sarà un iPhone economico; si dice che potrebbe essere venduto per circa 300 dollari, un prezzo che sarà inferiore al costo del suo predecessore. Si rivolgerà al settore dei midrange e probabilmente sarà alimentato dal chip A15 Bionic, lo stesso che abbiamo visto all'interno della line-up di iPhone 13.