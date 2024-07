Apple AirTag: la confezione da quattro la paghi meno di 100€

Oggi vogliamo parlarti di un gadget strepitoso: è di Apple e viene proposto ad un prezzo irrisorio. Andiamo con ordine, però: immagina di non perdere mai più le tue chiavi, il portafoglio, lo zaino o qualsiasi altro oggetto di valore. Sembra un sogno, vero? Con il pacchetto da quattro AirTag di Apple, ora questo sogno può diventare realtà. Il bundle quindi lo trovi a soli 99,99€ su Amazon, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questi sono piccoli dispositivi che rappresentano un investimento intelligente per la tua tranquillità e sicurezza quotidiana.

Apple AirTag: ecco perché comprare il bundle

Gli AirTag sono progettati con la tipica eleganza e l’innovazione di Apple. Utilizzano la tecnologia Bluetooth per connettersi al tuo iPhone, permettendoti di localizzare i tuoi oggetti smarriti in modo semplice e veloce. Grazie alla rete “Dov’è” di Apple, che sfrutta milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo, puoi localizzare i tuoi oggetti anche quando non sono vicini a te. Configurare un AirTag è un gioco da ragazzi. Basta avvicinarlo al tuo iPhone e seguire le istruzioni sullo schermo. Una volta configurato, puoi assegnarne uno a un oggetto specifico e dargli un nome, come “Chiavi della macchina” o “Zaino”. La perfetta integrazione con l’app ti permette di vedere la posizione degli oggetti etichettati direttamente sul tuo iPhone, iPad o Mac.

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband (UWB) presente sugli iPhone più recenti, la funzione di localizzazione precisa degli AirTag ti guida esattamente verso l’oggetto smarrito, fornendoti indicazioni dettagliate sulla distanza e sulla direzione. Ogni piccolo accessorio è realizzato con materiali di alta qualità, è resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP67), assicurando che possa resistere agli imprevisti quotidiani. La tua privacy è una priorità per Apple; questi tracker GPS sono progettati per prevenire il tracciamento indesiderato. I dati di localizzazione sono crittografati e anonimi, e solo tu puoi vedere dove si trovano i tuoi oggetti preferiti. Inoltre, se un AirTag non riconosciuto viene rilevato in movimento con te, riceverai una notifica sul tuo iPhone, proteggendoti da eventuali utilizzi malevoli.

Vai su Amazon e acquista il tuo pacchetto da quattro AirTag per soli 99,99€, IVA e spese di spedizione comprese. Non lasciarti sfuggire questa occasione imperdibile!