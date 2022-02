Apple AirTag in OFFERTA al 15% di sconto su Amazon

Gli Apple AirTag si trovano in offerta su Amazon a 29,90€, con uno sconto del 15% e un risparmio di oltre 5 euro rispetto al prezzo solito.

Il prezzo fa riferimento ad un singolo AirTag, ma è disponibile all'acquisto anche la confezione da 4 a 99€. Acquistando il pack da 4 si risparmiano circa 20 euro.

Questo piccolo gadget Apple è davvero innovativo, funziona soltanto con iPhone e può essere localizzato tramite l'app “Dov'è“. Può essere utilizzato come portachiavi, inserito in valigia o nel taschino del portafoglio, per localizzare in qualunque momento i nostri effetti personali, ovunque essi siano stati persi o dimenticati.

Gli AirTag non si affidano al GPS, bensì sfruttano la tecnologia Ultra Wideband. Si connettono ad ogni iPhone nei paraggi e inviano al server l'informazione necessaria per essere localizzati dall'iPhone del proprietario. Questa funzione offre una certa affidabilità e consente di trovare gli oggetti smarriti con semplicità e immediatezza.

Oggi è possibile acquistare un Apple AirTag a prezzo scontato, in offerta su Amazon a 29,90€. La spedizione è gratuita è la consegna è garantita entro 1-2 giorni lavorativi dal pagamento dell'ordine.