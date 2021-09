Apple AirTag finalmente in SCONTO su Amazon: sii veloce

Gli Apple AirTag, un accessorio da avere assolutamente, se possiedi un iPhone di ultima generazione. Un dispositivo che ti permette, in modo rapido ed efficace, di ritrovare gli oggetti ai quali lo hai attaccato. No, non il classico trovatutto, la cui utilità è sempre un po' incerta. Un prodotto decisamente innovativo, che gode di tutto il supporto software, come solo Apple sa offrire. Finalmente, adesso il dispositivo è in sconto: lo porti a casa a 32€ circa da Amazon.

Apple AirTag in eccellente sconto su Amazon

I nuovi tracker intelligenti di Apple sono belli esteticamente, eleganti e abbinabili a diversi tipi di portachiavi. Un oggetto che però ha un cuore smart ed è quello che lo rende particolarmente interessante. Lo configuri in un attimo, come faresti con un qualsiasi device, e lui è pronto. Dopodiché, devi solo decidere a quale oggetto affiancare questo gioiellino.

A partire da quel momento, potrai sfruttare il tuo iPhone per cercare il tracker e – di conseguenza – trovare l'oggetto a lui attaccato. Puoi addirittura chiedere a Siri di aiutarti a ritrovarlo. Fra i principali vantaggi degli Apple AirTag c'è anche l'ampia autonomia energetica: la batteria, sostituibile, dura circa un anno.

Insomma, l'accessorio perfetto da abbinare al tuo melafonino, ora è in sconto su Amazon a 32€ circa. Il momento è perfetto per approfittarne e accaparrartelo. Completa rapidamente l'ordine e godi anche di spedizioni rapide e gratis.