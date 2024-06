Apple AirTag: dite basta agli oggetti smarriti con soli 29€

Abitudinari degli oggetti smarriti, tenetevi forte: Amazon ha appena lanciato un’offerta che potrebbe cambiare la vostra vita, o almeno quella dei vostri oggetti! L’Apple AirTag, il piccolo e geniale dispositivo di tracciamento che vi impedisce di perdere la testa (e tutto il resto), è ora disponibile a soli 29 euro, rispetto al prezzo originale di 39 euro. Se avete mai passato ore a cercare il portafoglio o a frugare tra i cuscini del divano alla ricerca del telecomando, questo è il gadget che fa per voi.

Apple AirTag: il vostro nuovo migliore amico

Immaginate questo scenario: siete pronti per uscire di casa, ma le chiavi sembrano essere sparite in un buco nero. Niente panico! Con l’Apple AirTag attaccato al portachiavi, basterà aprire l’app “Dov’è” sul vostro iPhone per vedere esattamente dove si nascondono quelle piccole fuggitive. L’AirTag emetterà un suono, guidandovi direttamente al nascondiglio segreto (che probabilmente è sotto il cuscino del divano).

L’Apple AirTag non è un semplice tracker perché utilizza la tecnologia UWB (Ultra-Wideband) per una precisione incredibile: collegandosi a tutti i dispositivi Apple presenti nelle vicinanze dell’AirTag potete vedere la distanza e la sua posizione con una precisione millimetrica. È come avere un radar personale che vi guida al tesoro nascosto.

Piccolo, elegante e resistente all’acqua, l’AirTag è progettato per sopportare la vita di tutti i giorni. Potete attaccarlo a chiavi, zaini, portafogli o persino al collare del vostro animale domestico. E con una batteria sostituibile che dura fino a un anno, non dovrete preoccuparvi di ricaricarlo continuamente.

Pensate a quante ore avete perso cercando oggetti smarriti. Con l’Apple AirTag, quelle ore possono essere dedicate a cose più importanti. E con soli 29 euro su Amazon, potete fare un investimento che vi ripagherà in tranquillità e tempo risparmiato.