Apple AirPods (terza generazione): il prezzo scende sotto i 170€ su Amazon

Gli AirPods di terza generazione offrono un’eccellente esperienza d’uso unita a un design di primo livello. La principale differenza con gli AirPods Pro sta nell’assenza del gommino e, di conseguenza, della cancellazione del rumore. Ecco perché, visto anche il prezzo di vendita, sono gli auricolari più venduti da Apple. Oggi li puoi acquistare a 169,99 euro, grazie allo sconto del 19% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (209 euro).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Apple AirPods (terza generazione) in sconto del 19% su Amazon

Rispetto alla precedente generazione gli Apple AirPods 3 presentano un design completamente rivoluzionato, avvicinandosi di molto a quello degli AirPods Pro. Ne guadagnano in comodità e stabilità, per un comfort superiore rispetto agli auricolari di seconda generazione. Un’altra novità apprezzata è la resistenza agli schizzi, con la certificazione IPX4 applicata sia sugli auricolari che sulla custodia di ricarica. Migliora anche la qualità sonora, con un suono più corposo e denso rispetto ai precedenti anni. Merito dell’implementazione dell’Adaptive EQ, l’innovativo sistema di equalizzazione adattativa integrato nei due auricolari. Bene infine l’autonomia: i nuovi AirPods raggiungono 6 ore con una ricarica, fino a 30 ore invece usando il case.

Il modello in offerta è in vendita con la custodia di ricarica Lightning. In più puoi approfittare delle cinque rate mensili di Amazon a interessi zero scegliendo il riquadro “Pagamenti mensili Amazon”, per averle a 34 euro al mese in cinque mesi.

Se hai la necessità di sostituire i vecchi AirPods o hai da poco acquistato il tuo primo iPhone, gli AirPods 3 rappresentano la scelta più consapevole avendo un budget tra i 150 e 200 euro. Approfitta dell’ultima offerta Amazon per risparmiare 40 euro sul prezzo consigliato.

