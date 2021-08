Vi siete innamorati degli auricolari AirPods Pro di Apple, ma siete consapevoli del loro prezzo proibitivo? Oggi queste fantastiche wearable sono in offerta su Amazon a soli 189,99 euro. Il ribasso del 32% corrisponde a uno sconto effettivo di 90 euro tondi tondi che rende l'acquisto un vero e proprio affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Apple AirPods Pro: caratteristiche principali

Dalla tipologia In Ear, si differenziano dalle AirPods di prima e seconda generazione grazie alle loro punte auricolari in silicone morbido. Grazie a questa loro forma appositamente studiata, si inseriscono nell'orecchio in modo semplice eppure stabile. Caratteristica di spicco è la cancellazione attiva del rumore con cui i microfoni individuano i rumori esterni e li annullano.

Questa funzionalità è essenziale anche in fase di chiamata: i microfoni catturano esclusivamente la voce in modo cristallino e chiaro per comunicazioni elevate. Presente anche la comoda modalità Trasparenza utile per poter ascoltare tutto ciò che succede intorno a noi senza dover rimuovere la cuffia. Per quanto riguarda la batteria, questa ha un'autonomia di 4,5 ore con una sola carica. Grazie alla custodia, le cuffie possono essere riutilizzate fino a cinque volte consecutive per un totale di circa 25 ore.

Infine questi splendidi auricolari possono essere utilizzati anche su Android ma senza tutte le funzioni caratteristiche che si hanno su iOS. Insomma, le Apple AirPods Pro sono acquistabili su Amazon a soli 189,99 euro e possono essere vostre in meno di 48 ore lavorative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

