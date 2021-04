Tra le offerte di oggi non mancano diversi modelli di cuffie true wireless, ma tra queste spicca la promozione riguardante le celebri AirPods Pro disponibili su Amazon a 202,98 euro. Lo sconto è del 27% e corrisponde ad un risparmio complessivo di ben 76 euro rispetto al prezzo si listino.

AirPods Pro: caratteristiche principali

Questo modello, rispetto alla variante classica, è in-ear con tanto di gommini intercambiabili in grado di offrire una miglior esperienza d’ascolto. La custodia di ricarica delle AirPods Pro è compatibile con qualsiasi piastra wireless con standard Qi. Il design allungato delle TWS permette al microfono di essere più vicino alla bocca, offrendo un’ottima qualità audio in uscita durante telefonate e videochiamate. Lungo il profilo degli auricolari è presente un sensore di pressione, tramite il quale puoi comandare la riproduzione musicale, rispondere alle telefonate e attivare le funzionalità disponibili.

Le AirPods Pro sono dotate di un sistema di Active Noise Cancelling (ANC), i rumori esterni vengono analizzati e viene generata una frequenza inversa che li attutisce quasi del tutto. Si tratta di una tecnologia fondamentale per lunghi viaggi in treno o aereo e per lavorare in spazi condivisi e luoghi pubblici senza distrazioni. La funzione Trasparenza fa l’esatto opposto, sfrutta i microfoni per far rientrare i suoni esterni, permettendoti di ascoltare il mondo intorno a te o chi ti sta parlando.

Oggi le Apple AirPods Pro si trovano in offerta su Amazon a 202,98 euro, ottimo prezzo per uno dei modelli più acquistati al mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable