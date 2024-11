Apple AirPods Pro 2a gen, sconto imperdibile: su Amazon a meno di 190€

Le Apple AirPods Pro di seconda generazione offrono il meglio della tecnologia audio di Apple e ora sono disponibili su Amazon al prezzo speciale di 189€, con uno sconto clamoroso da non perdere assolutamente. Questi auricolari wireless sono l’accessorio ideale per chi desidera un’esperienza sonora immersiva, sia per l’ascolto di musica che per le chiamate.

La seconda generazione migliora ulteriormente le prestazioni, con un audio ad alta fedeltà e la cancellazione attiva del rumore, che elimina efficacemente i rumori esterni, permettendoti di concentrarti esclusivamente su ciò che ascolti. La modalità Trasparenza adattiva è perfetta per rimanere consapevoli dell’ambiente circostante, rendendo gli AirPods Pro 2 ideali per chi si sposta frequentemente in città.

Un’altra innovazione di rilievo è l’audio spaziale personalizzato, che regola automaticamente il suono in base alla forma dell’orecchio, offrendo un’esperienza sonora su misura. Gli auricolari includono anche la funzione di amplificazione sonora, simile a quella di un apparecchio acustico, per migliorare l’ascolto in ambienti rumorosi.

La custodia di ricarica USB-C garantisce praticità e una lunga durata della batteria, con oltre 6 ore di autonomia per singola carica e fino a 30 ore complessive utilizzando la custodia. Inoltre, il design ergonomico e i gommini intercambiabili garantiscono comfort anche durante lunghe sessioni di utilizzo.

Non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon: le AirPods Pro 2 a questo prezzo sono un best buy assoluto. Se hai già un iPhone, sono loro gli auricolari da prendere oggi.