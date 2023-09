Apple AirPods Pro 2 tornano in SCONTO su Amazon (-14%)

Ritorna uno degli sconti apprezzati su Amazon: le Apple AirPods Pro 2 sono ora disponibili a soli 239 euro, rispetto al prezzo di listino di 279 euro. Questo è il momento perfetto per elevare la tua esperienza musicale e goderti la tranquillità ovunque tu vada.

Apple AirPods Pro 2 in offerta: le caratteristiche

Con la tecnologia di cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente di AirPods Pro, potrai immergerti completamente nella tua musica o creare un’isola di tranquillità quando ti trovi su mezzi pubblici affollati o hai bisogno di concentrazione. Le AirPods Pro 2 ti offrono un suono cristallino senza distrazioni indesiderate.

La modalità Trasparenza Adattiva è progettata per mantenerti connesso al mondo circostante mentre ascolti la tua musica. Questa funzione intelligente ti consente di percepire i suoni ambientali essenziali, come le voci o i segnali stradali, mentre attenua automaticamente i rumori fastidiosi, come le sirene o i lavori in corso. È il perfetto equilibrio tra consapevolezza e isolamento.

Con l’audio spaziale personalizzato e il rilevamento dinamico della posizione della testa, le tue AirPods Pro 2 creano un suono avvolgente e calibrato appositamente per le tue orecchie. Sarai immerso completamente nella tua musica e nei tuoi film preferiti, come se fossi al centro dell’azione.

Le AirPods Pro 2 includono cuscinetti in silicone in quattro diverse taglie, compreso il nuovo formato extra small. Sarai in grado di scegliere il cuscinetto più adatto alla forma delle tue orecchie per un isolamento acustico perfetto. I cuscinetti sono estremamente comodi e mantengono gli AirPods Pro saldamente in posizione.

Grazie al controllo touch, potrai regolare il volume, avviare o mettere in pausa la musica, rispondere alle chiamate e molto altro con semplici tocchi sull’auricolare. È un modo intuitivo per avere il controllo totale delle tue AirPods Pro 2.

Sia gli AirPods Pro che la custodia di ricarica MagSafe hanno una resistenza all’acqua di grado IPX4, quindi non dovrai preoccuparti di utilizzarli durante gli allenamenti o in giornate piovose.

Non perdere l’opportunità di acquistare le Apple AirPods Pro 2 a un prezzo scontato. Queste cuffie offrono un’esperienza audio eccezionale e un comfort senza pari. Acquistale ora su Amazon e risparmia il 13%.

