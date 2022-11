Apple AirPods a un prezzo STRACCIATO su eBay: acquistali ORA

Chi ha tempo non aspetti tempo. Con eBay questo proverbio non è mai stato più vero di così. Infatti, ogni offerta va a ruba perché i prezzi sono veramente interessanti. Come questi fantastici Apple AirPods che paghi solo 119 euro, invece di 159,90 euro. Un’ottima occasione per cambiare “musica”. Tra l’altro con PayPal puoi anche pagarli in 3 rate a tasso zero.

Estraili dalla loro pratica custodia di ricarica sempre pronti all’uso. Abbina questi auricolari per la prima volta al tuo dispositivo e dimentica ogni abbinamento futuro. Infatti, ti basterà indossarli e loro si connetteranno automaticamente per farti ascoltare musica, effettuare una chiamata o gestire i comandi vocali con Siri.

Apple AirPods da urlo su eBay: approfittane subito

Gli Apple AirPods su eBay sono da sogno. Un prezzo incredibile per questi auricolari di altissima qualità apprezzati da milioni di utenti in tutto il mondo. La loro forma ergonomica non solo li rende particolarmente piacevoli da vedere, ma anche estremamente confortevoli da indossare. Tienili all’orecchio tutto il giorno senza nemmeno accorgertene.

Grazie alla loro custodia di ricarica offrono un’autonomia di 24 ore. Possono permetterti di ascoltare qualsiasi cosa per ben 5 ore e con soli 15 minuti di carica ti offrono fino a 3 ore di ascolto. Niente male vero? Allora cosa stai aspettando? Sbrigati perché questa offerta sta andando a ruba su eBay. Mettili subito nel carrello a soli 119 euro, invece di 159,90 euro.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.