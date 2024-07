Apple AirPods Max, finalmente in offerta a prezzo bomba: le puoi anche pagare a rate

Durante il Prime Day, Amazon offre un’interessante sconto del 15% sugli Apple AirPods Max, ora disponibili a 493,05 € rispetto al prezzo originale di 579,00€. La qualità è la solita dei prodotti audio della mela: fenomenale. Design superbo e qualità del suono di primissimo livello. A questo prezzo, si tratta di un’occasione decisamente ghiotta: non fartela sfuggire.

Realizzati con materiali di alta qualità, come l’acciaio inossidabile per i padiglioni auricolari e un archetto in mesh traspirante, offrono un comfort elevato anche durante lunghe sessioni di ascolto, nonostante il loro peso di 385 grammi.

In termini di prestazioni audio, gli AirPods Max eccellono grazie ai driver dinamici progettati da Apple, che garantiscono una qualità del suono dettagliata e bilanciata. Le cuffie supportano anche la tecnologia Spatial Audio con tracciamento dinamico della testa, offrendo un’esperienza di ascolto immersiva per musica, film e chiamate.

Le funzionalità di cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza permettono di gestire il rumore ambientale in modo efficace. Ovviamente, garantiscono un’integrazione perfetta con l’ecosistema Apple. La sincronizzazione rapida e la facilità di passaggio tra diversi dispositivi Apple rendono queste cuffie particolarmente interessanti se hai iPhone, Mac, iPad o altri dispositivi della mela. Ovviamente, sono perfettamente compatibili anche con i device degli altri produttori.

Gli AirPods Max offrono un controllo intuitivo tramite la Digital Crown, simile a quella dell’Apple Watch, che permette di regolare il volume, cambiare traccia e gestire le chiamate. Nella confezione, troverai anche una comoda ed elegante custodia da viaggio per portare le cuffie sempre con te.

Che aspetti? A questo prezzo vantaggioso, le AirPods Max sono da prendere subito: mettile subito nel carrello per averle con uno sconto del 15%. Le puoi pagare anche a rate…