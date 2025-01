Apple AirPods 4 non hanno rivali e a questo prezzo sono un best buy

Non farti scappare questa occasione che ti sto per segnalare perché è veramente super vantaggiosa ma durerà pochissimo. Se fai veloce puoi mettere le mani su degli auricolari spettacolari a un ottimo prezzo. Sto parlando dei mitici Apple AirPods 4 che ora su Amazon puoi acquistare a soli 131,99 euro, invece che 149 euro.

Questi auricolari wireless non scendono quasi mai di prezzo dato che hanno sempre un buon mercato e anche perché è una politica aziendale, per cui ora sono un vero affare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Apple AirPods 4: suono meraviglioso e connessione top

Con gli Apple AirPods 4 puoi ascoltare la musica in modo molto più coinvolgente per un’esperienza spettacolare, come se fossi a un concerto. Riuscirai a percepire ogni singola nota di ogni strumento e non ti perderai nulla nelle conversazioni. Hanno un design molto confortevole, sono leggerissimi e anche la custodia è compatta e pratica.

Sono dotati di un audio spaziale che rileva la posizione della testa in modo dinamico per garantire sempre un suono perfetto. Il chip H2 migliora la qualità del suono soprattutto in chiamata per non avere disturbi e restituisce la tua voce al meglio. Puoi controllare i volumi, rispondere alle chiamate con un semplice tocco e attivare Siri con la voce. E poi hanno una grandissima autonomia di ben 5 ore con una sola ricarica e 30 ore con la custodia.

L’offerta non potrà durare ancora per molto per cui non perdere tempo o rischi di arrivare tardi. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari wireless Apple AirPods 4 a soli 131,99 euro, invece che 149 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.