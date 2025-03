Apple AirPods 4: audio avanzato e comfort senza paragoni

Se sei in cerca di un paio di auricolari wireless di alta qualità, non lasciarti sfuggire gli Apple AirPods 4 a prezzo scontato. Grazie al loro chip H2 e all’audio spaziale personalizzato, questi auricolari ti offrono un’esperienza d’ascolto senza paragoni, ovunque tu sia.

La loro qualità audio è stata sviluppata per raggiungere un livello superiore grazie alla tecnologia utilizzata per realizzarli, e che è studiata per creare un effetto surround su misura per le tue orecchie. In questo modo potrai goderti la tua musica preferita, i film o le chiamate in maniera avvolgente e cristallina.

I materiali con cui sono realizzati questi auricolari sono resistenti all’acqua e agli agenti esterni. Inoltre sono progettati per regalarti il massimo comfort: leggeri e dal design ergonomico, si adattano perfettamente all’orecchio e ti dimenticherai praticamente di averli indossati. Inoltre la loro resistenza all’acqua e al sudore ti consentirà di portarli con te senza preoccupazioni anche durante le tue sessioni di allenamento o sotto la pioggia.

Non dovrai più preoccuparti della loro batteria: gli AirPods 4 infatti ti offrono fino a 6 ore di ascolto con una singola carica, e fino a 24 ore totali grazie alla custodia USB-C.

Una ricarica veloce di pochi minuti dà ore di autonomia extra, ed sarà perfetta nelle situazioni in cui sarai di fretta.

Ovviamente questi dispositivi si abbinano in maniera istantanea con iPhone, iPad e Mac, e in conclusione offrono un’eccellente qualità audio, comfort e resistenza. Al momento su Amazon li trovi a prezzo scontato: non farti sfuggire questa opportunità eccezionale e falli arrivare subito a casa tua!