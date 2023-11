Apple AirPods 3: PREZZONE su eBay, approfittane subito

Solo 159 euro per gli Apple AirPods 3 su eBay. Questa occasione ce l’hai grazie al Cyber Monday di ieri. Approfitta subito! Indossa questi auricolari premium e goditi un suono di altissima qualità, anche con audio spaziale a 360 gradi. Vivi la musica con dettagli che mai avevi ascoltato prima. Tutto questo con 30 ore totali di ascolto grazie alla custodia di ricarica Lightning. Consegna gratuita e rate a Tasso Zero sono incluse con questo ordine.

Apple AirPods 3: l’innovazione oggi è a prezzo di outlet

Acquista gli Apple AirPods 3 a prezzo di outlet su eBay. Si tratta di un’offerta pazzesca che non puoi assolutamente lasciarti scappare se hai un iPhone. Abbinali la prima volta al tuo dispositivo. Poi, ogni volta che indosserai questi auricolari, loro si connetteranno automaticamente. Passa da un dispositivo all’altro semplicemente avviando la riproduzione o rispondendo a una chiamata. Passa da mono a stereo indossando il secondo auricolare senza interruzioni.

Mettili in carrello a soli 159 euro, invece di 199 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

