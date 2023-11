Apple AirPods 3: a 169€ sono da acquistare SUBITO

A un prezzo eccezionale oggi ti assicuri gli Apple AirPods 3. Approfitta subito della mega offerta di MediaWorld per il Black Friday. Proprio ora li metti in carrello a soli 169 euro, invece di 199 euro. Un ottimo sconto da prendere subito al volo e così aggiudicarti questi auricolari top di gamma che rivoluzionano il mondo del suono. Infatti, grazie al driver dinamico progettato in Casa Cupertino, ottieni un audio super dettagliato che ti fa apprezzare ogni minima sfumatura.

Apple AirPods 3: tecnologia spettacolare a prezzo low cost

Oggi gli Apple AirPods 3 li ottieni a un prezzo low cost! Acquistali su MediaWorld Black Friday e scopri tutte le caratteristiche vincenti di questi auricolari premium davvero speciali. Grazie alla praticissima custodia di ricarica sono sempre pronti all’utilizzo con 30 ore totali di autonomia. Si connettono automaticamente appena li indossi e questo li rende ancora più comodi.

Inoltre, hanno un’ottima resistenza al sudore e all’acqua grazie al loro grado IPX4. Usali sotto la pioggia o durante gli allenamenti più intensi. Loro non si rovinano e tu hai la tua musica preferita. I microfoni sono rivestiti da una speciale rete acustica che riduce al minimo il rumore del vento durante le chiamate. Acquistali subito a soli 169 euro, invece di 199 euro1

