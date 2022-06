Apple AirPods 3 a soli 159 euro grazie a questo codice su eBay

Fantastica promozione oggi su eBay che ti fa acquistare i fantastici Apple AirPods 3 a soli 159,92 euro, invece di 199 euro. Uno sconto fantastico del 20% che ottieni solo indicando in carrello il nuovo codice coupon dedicato all’estate.

Infatti, questo come altri articoli, gode della promozione estiva di eBay che ti offre uno sconto fino a un massimo di 200 euro a ordine, da utilizzare fino a un massimo di 2 ordini a utente. Un’occasione fantastica per risparmiare.

Mettendo nel carrello questi Apple AirPods 3 li pagherai solo 159,92 euro inserendo il codice coupon “MENO20ESTATE“. In questo modo avrai diritto alla promozione attivandola. In più, scegliendo come metodo di pagamento PayPal potrai dividere l’importo in 3 rate.

Cosa stai aspettando? Scegli i migliori auricolari di sempre, belli, comodi e con un audio professionale e cristallino. Fai l’affare del giorno! A questo super prezzo speciale li trovi solamente su eBay, il colosso dello shopping online.

Apple AirPods 3: perché acquistarli

Perché acquistare questi meravigliosi Apple AirPods 3? Prima di tutto per il prezzo. A soli 159,92 euro sono un vero e proprio regalo che trovi solo su eBay grazie al nuovo coupon “MENO20ESTATE“.

Poi perché il loro audio spaziale genera un suono che ti circonda. Non solo sarai avvolto da ciò che stai ascoltando, ma la EQ adattiva calibra la musica per il tuo orecchio. In sostanza è come se tu avessi acquistato un paio di auricolari su misura.

Un altro motivo riguarda la batteria. Questa, di nuova generazione, si ricarica velocemente e in pochi minuti. Inoltre dura molto di più. Grazie alla custodia di ricarica MagSafe avrai a disposizione fino a 30 ore totali di ascolto.

Ricaricando gli Apple AirPods 3 per soli 5 minuti avrai all’incirca un’ora di ascolto. Niente male vero? Non ti lasceranno mai a piedi, ma saranno sempre pronti per offrirti il meglio dell’ascolto. Anche perché loro rilevano dinamicamente la posizione della tua testa e ti forniscono un’esperienza di ascolto tridimensionale.

Una volta abbinati al tuo iPhone o iPad, basterà indossarli per connetterli. Sarai subito pronto per ascoltare o effettuare e rispondere a una chiamata. Perciò non lasciarti sfuggire questo regalo di eBay, il colosso dello shopping online.

Metti subito nel carrello gli Apple AirPods 3 a soli 159,92 euro, invece di 199 euro. Ricordati di inserire il codice “MENO20ESTATE” prima del check out così da assicurarti questo sconto del 20% che ti farà risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.