Apple AirPods 2 in SOTTOCOSTO da Unieuro: prezzo da sballo

Ora che è partito il Sottocosto di Unieuro vale proprio la pena aggiudicarsi alcuni prodottini ancora disponibili prima del sold out. Come gli Auricolari Apple AirPods 2, tuoi a soli 119 euro, invece di 149 euro. Si tratta di un ottimo affare che puoi anche decidere di pagare in comode rate a tasso zero da soli 39,66 euro al mese, per tre mesi, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. La consegna gratuita è inclusa nell’offerta.

Apple AirPods 2: 24 ore di ascolto in totale comodità

Gli Auricolari Apple AirPods 2 sono un prodotto premium per quanto riguarda ascolto e chiamate. Il suono è sempre avvolgente, con bassi profondi e alti cristallini. Inoltre, le chiamate risultano estremamente nitide grazie alla tecnologia avanzata di cancellazione del rumore. Con la loro pratica custodia di ricarica assicurano fino a 24 ore di ascolto. Inoltre, la loro forma iconica è perfetta per le tue orecchie offrendo tanta comodità indosso.

Acquistali subito a soli 119 euro, invece di 149 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.