Apple AirPods 2: solo 99€ al Black Friday di Unieuro

Apple AirPods 2 a soli 99 euro? Se non ci credi ti capiamo. Anche noi abbiamo dovuto strizzarci un attimo gli occhi per capire se avevamo le visioni. Questo super prezzo è un’esclusiva di Unieuro grazie al nuovo volantino “Bello Bello Black Friday” che sta continuando fino al 30 novembre. Mettili subito in carrello a questo incredibile prezzo! Ti consigliamo di essere veloce perché stanno andando letteralmente a ruba.

Apple AirPods 2: gli auricolari di nuova generazione

Con gli Auricolari Apple AirPods 2 alle orecchie ti godi un suono mai ascoltato prima. Ricco di dettagli e particolari, sei immerso in un’esperienza unica e inimitabile. La forma ergonomica li rende particolarmente comodi da indossare. Inoltre, la tecnologia di connessione fa sì che si connettano automaticamente una volta alle orecchie. Goditi fino a 24 ore di ascolto grazie alla praticissima custodia di ricarica.

Acquistali subito a soli 99 euro, invece di 149 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

