Apple AirPods 2: prezzo FAVOLOSO su Unieuro, best buy FOLLE

Ci sono offerte che non puoi lasciar passare senza far nulla! Se sei alla ricerca di un ottimo paio di auricolari per ascoltare la tua musica preferita a una qualità pazzesca allora devi dare un’occhiata alla promozione di Unieuro. Protagonisti gli Apple AirPods 2, oggi tuoi a soli 114€, invece di 149€.

Si tratta di un’opportunità imperdibile. Il prezzo è decisamente vantaggioso e in più hai altri due vantaggi acquistandoli su Unieuro. Primo, la consegna gratuita a casa o il ritiro gratuito in negozio. Secondo, la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero da 38€ al mese con PayPal o Klarna.

Apple AirPods 2: auricolari pazzeschi

Con degli Apple AirPods 2 alle orecchie la tua musica preferita suona come mai prima d’ora. I dettagli sono pazzeschi con questi auricolari. Dotati del chip H1, offrono bassi potenti e alti cristallini. Inoltre, grazie ai sensori ottici e agli accelerometri di movimento, riconoscono il contatto con l’orecchio.

Ecco come fanno a connettersi immediatamente ai tuoi dispositivi. Così è tutto più facile e immediato. Li indossi e via, sono pronti all’ascolto. Inoltre, grazie alla cancellazione attiva del rumore ottieni un ascolto senza disturbi dall’esterno e chiamate chiare senza interferenze per il tuo interlocutore.

La praticissima custodia di ricarica mantiene questi auricolari sempre pronti all’uso e garantisce fino a 24 ore di ascolto totali. Con una sola ricarica assicurano 5 ore di ascolto e 3 ore di chiamate. Approfitta subito dell’ottimo sconto. Acquistali adesso a soli 114€, invece di 149€.