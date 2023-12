Apple AirPods 2 a soli 109€ sono una BOMBA

Le Offerte di Natale Unieuro sono un vero spettacolo di promozioni. Oggi acquisti gli Apple AirPods 2 a soli 109 euro, invece di 149 euro. Sono auricolari perfetti, comodissimi per chi ama lo stile senza tappi in-ear. Infatti, l’assenza di tappi in silicone evita quella sensazione di occlusione alle orecchie. La loro forma ergonomica è piacevole alla vista e comoda indosso. Con Unieuro hai anche consegna gratuita e tasso zero inclusi.

Apple AirPods 2: intramontabili per un suono speciale

Ottieni un suono speciale ogni volta che ascolti la tua musica preferita grazie agli Auricolari Apple AirPods 2. Intramontabili, sono perfetti per godersi ogni minimo particolare senza interferenze. La batteria di ogni singolo auricolare dura fino a 5 ore, mentre con la custodia di ricarica ottieni fino a 24 ore di utilizzo. Appena li estrai e li indossi, loro si collegano automaticamente al tuo dispositivo, senza bisogno che tu interagisca.

Acquistali subito a soli 109 euro, invece di 149 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 36,33 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.